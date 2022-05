Genoa, Blessin: "Bene col Napoli per mezz'ora, poi abbiamo avuto difficoltà col caldo"

Il tecnico del Genoa Alexander Blessin è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna

Il tecnico del Genoa Alexander Blessin è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna: "Dopo la vittoria col Torino ci siamo ripresi ma poi abbiamo perso contro Verona, Lazio e Milan dove abbiamo avuto difficoltà. Queste partite si possono anche perdere, dopo siamo riusciti a riprenderci, abbiamo riportato la speranza prima di Napoli alla penultima partita. Anche a Napoli, nei primi trenta minuti abbiamo avuto occasioni da gol per passare in vantaggio, poi siamo andati in difficoltà con il caldo. Abbiamo avuto l’occasione per pareggiare ma questo è un film di tutte le sconfitte che abbiamo subito".