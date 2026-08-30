Genoa ko, De Rossi insiste: "Col Napoli bene, sappiamo perché mancano punti..."

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Il Genoa rimane fermo a quota zero punti dopo la sconfitta di misura contro la Lazio nella seconda giornata della Serie A. Il tecnico del Grifone Daniele De Rossi è intervenuto dalla sala stampa dello Stadio Olimpico, non senza ancora riferimenti polemici alla gara con il Napoli. Di seguito alcuni stralci.

Per 75 minuti si è visto poco, le lascia un po' di amaro in bocca questa prestazione?

"Secondo me non eravamo partiti malissimo fino al gol loro, c'era abbastanza equilibrio. Il sostegno dei tifosi non posso misurarlo io, il fatto è che non arriviamo mai a tirare in porta. Costruiamo anche in maniera più pulita rispetto all'anno scorso, ma non andiamo in verticale e non saltiamo l'uomo. Abbiamo poca gente che salta l'uomo e dovremo pensare a qualcosa di più pratico rispetto a quanto visto nel primo tempo. C'è stata una reazione nel secondo tempo, più cuore e abbiamo messo qualche pallone in area di rigore. È bello arrivare sulla trequarti, ma se non tiri mai non porti a casa punti".

È preoccupato dal passo indietro rispetto al Napoli?

"Mi preoccupa, ma tutto mi deve preoccupare. L'altra partita era stata molto buona e avremmo meritato punti, sappiamo perché non li abbiamo portati a casa. Devo analizzare perché è successo questo, forse affronteremo una squadra ancora più forte della Lazio che ha messo sotto il Napoli oggi. Noi dobbiamo giocarcela anche con queste squadre forti. Il mercato? Sappiamo che dobbiamo fare delle uscite, la società ha degli oneri e io cerco di rimanere concentrato sulla partita".

Cosa si aspetta in entrata e in uscita in queste ultime ore di mercato?

"Mi aspetto un po' quello che mi aspettavo lo scorso anno. Noi a maggio abbiamo usato le partite per conoscerci e capirci, ci sono cose chiare in questa squadra perché mancano spunti e uno contro uno negli ultimi trenta metri. Di questo abbiamo parlato a maggio, questa è una squadra che comunque dovrà trovare una quadra, abbiamo tutte le carte in regola per salvarci anche così".

Sembra una squadra che ancora non ha trovato la sua identità, cosa vi manca in questo percorso?

"Gli uomini oggi in campo sono gli stessi tranne Amorim che hanno giocato con il Napoli e gli stessi dello scorso anno. Tentare di giocare e di essere aggressivi era il piano gara di oggi e della partita contro il Napoli. A me piacerebbe giocare 90 minuti come gli ultimi 20 di oggi e i primi 60 col Napoli, ma ci sono anche gli avversari e la Lazio ha valori superiori ai nostri. Si possono fare 60 minuti bene col Napoli, noi possiamo fare meglio di quanto fatto stasera. C'è tempo per analizzare e dobbiamo capire chi siamo il 2 settembre, capire come vogliamo pressare, difendere e soprattutto fare gol. Si può fare gol in mille maniera, in Inghilterra fanno il 50% dei gol su calci piazzati, ci sono squadre che giocano come noi e usano uomini che giocano l'uno contro uno per segnare. Le squadre sotto sono un po' più solide dell'anno scorso, ho visto buone prestazioni anche da squadre che hanno zero punti e hanno costruito buone squadre".