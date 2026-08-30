Iannicelli: "Napoli bocciato sul gioco, ma non mi sorprende conoscendo Allegri"

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Tante riflessioni dopo il ko del Napoli al Maradona contro il Como. Della gara degli azzurri ne ha parlato anche il giornalista di Canale 21, Peppe Iannicelli: "Non condivido che non ci sia stata bocciatura. Bocciatura universitaria, cioè vai, ti presenti all'esame, non superi l'esame. Quindi devi andare alla successiva. Il Napoli è stato bocciat sul piano del gioco e questo non mi stupisce perché il Como è una delle squadre meglio organizzate del campionato italiano, ormai da anni sviluppa un percorso tecnico-tattico con Fabregas, ha avuto la forza anche economica di investire perché deve fare la Champions, ma di tenere anche l'anno scorso e quest'anno un gioiellino come Nico Paz, che in altri tempi in un club del genere probabilmente avrebbe scelto poi strade differenti. Questo ci dice di quanto importante sia il progetto,

La bocciatura del Napoli è sul piano del gioco e questo non mi sorprende, bocciatura sul piano del risultato e del pragmatismo e questo mi sorprende un po' di più perché ioggettivamente che allenatore sia Allegri lo sappiamo, il suo curriculum parla chiaro, è un allenatore capace di plasmare la tipologia del gioco della sua squadra pur avendo alcune idee di base. Io non ho visto questo, ho visto scarsa duttilità, paradossalmente ho visto anche poche idee sul terreno. Poche idee, in molti frangenti il Napoli dava l'impressione di non sapersi barcamenare, da questo punto di vista la prestazione di Genova, al di là del risultato vittorioso, che è sempre la cosa più importante, era stata più convincente perché il Napoli aveva controllato sostanzialmente nella prima frazione e poi aveva imposto la sua superiorità, giochetto che ovviamente contro il Como non puoi fare perché le individualità del Como e la cifra totale del Como è certamente superiore a quella del Genova. Però ecco, la cosa che un po' mi lascia molto perplesso è che non si palesa ancora un'identità di squadra e questo può essere comprensibile perché siamo alla seconda partita ufficiale della stagione, ma che soprattutto, al di là di qualche giocata interessante, l'impressione generale è di un'orchestra che ancora non ha accordato e non ha allineato gli strumenti.

Giudizi dopo la sosta? La sosta della nazionale però arriverà dopo altre tre partite di campionato molto importanti contro l'Inter, ovviamente è già scontro di altissima quota, poi Bologna, Fiorentina e poi c'è l'Arsenal. Tu la stagione cominci già a dargli una fisionomia. Stasera erano in ballo sì tre punti, ma sono sei, perché sono tre punti in più per il Como che sarà una rivale per la corsa nelle prime quattro, senza dubbio. Loro ne prendono tre in più di te e quindi la differenza è di sei. Quindi secondo me c'è la bocciatura, ma tante volte nella vita a partire da una bocciatura... poi si possono chiarire le idee, si può mettere ancora più impegno e più determinazione".