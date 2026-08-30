Napoli-Como, Calaiò: "Più giusto il pari, ma Allegri deve esaltare McTominay"

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Il Napoli perde col Como, ma non è ancora il momento di drammatizzare. Ne ha parlato l'ex attaccante azzurro, Emanuele Calaiò, nel post-partita di Kiss Kiss Napoli: "Sapevamo le difficoltà della partita. Poi se regali anche un gol ad una squadra come il Como che già ti crea difficoltà... è normale si complichi tutto. Il 2-2 era il risultato più giusto, nel secondo tempo il Napoli ha alzato il baricentro mentre il Como non s'è reso più pericoloso.

Ai punti forse il pareggio sarebbe stato più giusto. Io nonvoglio giudicare queste prime partite, diamo un mese, un mese e mezzo perché c'è questo caldo incredibile, non si respira, e c'è un nuovo tecnico e nuovi meccanismi quindi deve ancora esaltare alcuni giocatori tipo McTominay, un pesce fuor d'acqua. Spinazzola si pestava i piedi con Alisson, ma serve ancora tempo".