Rai, Rimedio: "Il Como ha dominato! Ricordate cosa disse Fabregas contro il Milan..."

Rai, Rimedio: "Il Como ha dominato! Ricordate cosa disse Fabregas contro il Milan..."TuttoNapoli.net
Oggi alle 00:04Le Interviste
di Redazione Tutto Napoli.net

Analisi sulla sconfitta del Napoli al Maradona anche negli studi Rai della Domenica Sportiva. Ne ha parlato il giornalista e telecronista Alberto Rimedio: "Il Como ha dominato in casa del Napoli che tutti considerano la seconda più forte dopo l'Inter ed invece s'è inchinata di fronte alla qualità e l'organizzazione del Como e vediamo se prenderanno anche Kean.

Chissà che possa anche candidarsi allo Scudetto. E non è solo bellezza, come si dice, perché poi parlano i risultati. Ricordo Fabregas quando perse contro il Milan dominando la partita, disse giocando così ne vinceremo tante, ed infatti ecco qui... Perché non si imita il Como? Ci stanno provando, intanto 9 allenatori su 20 sono under 45 e si prova ad intercettare le nuove evoluzioni del calcio".