Ferrara perplesso su Allegri: “Col Como devi essere più alto. Mancava pressione…”

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Il Napoli perde la prima partita stagionale al Maradona, contro un Como aggressivo e organizzato. Tutti i gol si esauriscono nel primo tempo, a Baturina risponde Hojlund e poi Douvikas riporta avanti i suoi, ma anche nella ripresa il canovaccio non cambia se non negli ultimi minuti: la squadra di Max Allegri attende nella propria metà campo e gli uomini di Cesc Fabregas mantengono il pallino del gioco.

A parlare del match è stato Ciro Ferrara, ex calciatore e oggi opinionista, intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita: "È una vittoria che deve far riflettere. Il Napoli sembrava quasi impaurito. Il Como aveva sempre il pallino del gioco, anche magari senza affondare, ma il Napoli se faceva una pressione ogni tanto era con il singolo. Non una pressione di squadra. E quando incontri queste squadre abbiamo visto il Como contro l'Udinese nel primo tempo è andato in difficoltà, contro una squadra molto fisica. Allora, devi cercare di tenere un baricentro più alto e cercare di mettere grossa pressione".