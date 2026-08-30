Como, Diao: "Ho corso tanto, abbiamo una gran fame! Vogliamo migliorare"

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Assane Diao, esternodel Como, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita del Maradona: "Ho fatto tante corse in avanti e indietro e sono molto stanco. Abbiamo fame, la scorsa stagione abbiamo fatto la storia della società, ma dobbiamo continuare a crescere, i giocatori che arrivano qui ci danno una mano".

Cosa ti prometti quest'anno? "Migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, con fame e credendo in ciò che facciamo in settimana, convinto che arriverà".