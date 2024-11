Georgia, Kvara: "Mamardashvili ci ha salvato! Con la Repubblica Ceca per vincere"

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli e della nazionale georgiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara di Nations League contro l'Ucraina: "Sulle parate di Mamardashvili? Mantiene alto il suo standard. Non ha fatto niente di speciale, parate del genere sono normali per lui. Mi sono fermato e ho pensato, 'oh, hanno segnato il loro secondo gol'. Ma era un eroe e ci ha salvato. Ora ci aspetta la partita contro la Repubblica Ceca: dobbiamo e vogliamo vincere".