Germania, Flick: "Italia e Spagna un esempio, copieremo gli aspetti migliori di tutti"

Hans-Dieter Flick, nuovo commissario tecnico della Germania, è stato presentato oggi in conferenza stampa: "Il fatto che conosca tanti calciatori per la mia esperienza al Bayern Monaco aiuta sicuramente. Proveremo a fare un calcio di possesso, per me e la squadra è molto importante avere il pallino del gioco, riconquistare immediatamente palla e andare in verticale. Agli Europei s'è visto che c'era molta intensità in campo, Spagna e Italia l'hanno dimostrato cercando di mettere sotto pressione l'avversario costantemente. Possiamo copiare le cose migliori di tutti. Kroos o altri ritiri? No, nessun giocatore è venuto a parlare con me di questo".