Ghoulam: "Ero tra i più forti al Napoli e ora posso dire una cosa"

Bella intervista di Faouzi Ghoulam al Corriere della Sera. L'ex difensore del Napoli, oggi talent per Sky durante le notti di Champions, ha raccontato la sua esperienza azzurra, tra gioie e dolori, come l'infortunio che ne ha segnato la carriera.

"Ero fra i più forti e, oggi posso dirlo, su di me c’erano i più importanti club al mondo. Vivevo il momento ma pensavo al futuro. Avere avuto la fortuna di incontrare Koulibaly mi ha aperto due strade, quella, emotiva: è un fratello. E l’altra professionale. Oggi siamo soci in affari immobiliari. Lui è la mente del sodalizio. Io vado in giro".