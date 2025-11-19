Min. Abodi: "Europei a Napoli? Il tempo non aiuta, dipende da club e comune"
In un’intervista esclusiva rilasciata a Campania24 su Canale 9, il ministro per lo Sport Andrea Abodi ha affrontato i temi della Louis Vuitton America’s Cup e dello stadio Diego Armando Maradona.
Proprio sullo stadio di Fuorigrotta ecco le sue parole: “Lo sto dicendo da mesi, la scelta dei cinque stadi dipende dall'amministrazione comunale e dal club. Le agende sembrano distanti e sembrano allontanarsi. Il tempo non ci aiuta, dipende dall'intraprendenza e dalla capacità di far convergere le esigenze che, spero siano le stesse: dotare Napoli di uno stadio compatibile e sostenibile. Cercherò di favorire un incontro tra due posizioni”.
