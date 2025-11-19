Podcast Bucchioni: "Napoli, vediamo che accadrà. La vicenda Conte è solo all'inizio"

vedi letture

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Maldini ha detto che in Italia per lui c'è solo il Milan:

"E' una storia molto bella. Siamo sempre alla ricerca di bandiere...quando un ex calciatore esprime certi concetti sono felice. Non è rimasto perché non lo hanno voluto al Milan. Per me non vuole fare il manager, vuole farlo solo al Milan, per questo non accetta Italia o estero. Non ha interesse a fare il manager. Mi lascio una porta aperta per la Nazionale, che è l'altra sua famiglia".

Milan, il derby potrebbe dare indicazioni sulle chance Scudetto?

"Il Milan non ha avuto Leao dall'inizio, ha perso alcuni elementi importanti come Rabiot e Pulisic, ma è ancora li. Potrå solo agevolarla il non partecipare alle coppe, soprattutto in primavera. II Milan ci sarà di sicuro fino in fondo, ora vedremo cosa accadrà al Napoli, perchè la vicenda Conte è solo all'inizio. Se la squadra non torna viva, non rimarrà lì a vivacchiare. Sulla Roma ho qualche dubbio in più, a meno che non compri un attaccante a gennaio".