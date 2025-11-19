Stadio Maradona, ass. Cosenza: "Favorevoli al nuovo stadio, ma ci sono problemi"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile del Comune di Napoli: "Ci sono varie problematiche nell'area individuata per la costruzione di un nuovo stadio nella zona del "Caramanico". Siamo favorevoli come Comune all'investimento che De Laurentiis vuole fare per il nuovo stadio, ma ora ci sono delle problematiche tecniche. Questo non vuole dire che non possano essere superate. Se i progettisti risolvono tutte le questioni che abbiamo sollevato il nuovo stadio si può fare.

Non è vero che il Comune ha detto "no", ma che si è sollevata una serie di problematiche tecniche che vanno affrontate. Ci sono sotto il suolo dei collettori fognari, ad esempio, che rappresentano un problema. Però tutto è superabile, anche se costerà. A me sembrano pochi 250 milioni di euro. A Milan il nuovo San Siro si fa con un miliardo. Investimento fattibile? A Milano i due club spendono 198 milioni solo per comprare il "Meazza" da abbattere. L'investimento aggiuntivo è di un altro miliardo. Senza un investimento di almeno 5-600 milioni la vedo dura".