Giannichedda incorona Conte: "Scudetto senza Kvara resterà negli annali"

L'ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri.

Chi potrebbe soffrire lì davanti?

"Hanno cambiato quasi tutte. Lascio davanti il Napoli, che si è rinforzata con giocatori molto forti. Il Milan ha cambiato, Allegri è una garanzia ma non sappiamo che direzione hanno preso, così la Juventus. L'Inter ha la stessa ossatura ma non sapremo cosa farà Chivu. La Roma può diventare pericolosa, perché Gasperini è ottimo e stanno facendo le cose giuste a livello dirigenziale".

Conte e Maresca nominati al Pallone d'Oro dei tecnici: chi ha fatto meglio?

"Hanno fatto tutti e due grandi cose, ma quello che ha fatto Conte rimarrà negli annali. Ha perso Kvaratskhelia e ha vinto lo stesso lo Scudetto. E' riuscito a forgiare una squadra e a far credere un obiettivo come raggiungibile quando inizialmente non lo era. Maresca ha fatto bene, il Mondiale per Club lo ha vinto ma non tutte lo hanno preso per quello che doveva essere".

Donnarumma è da Pallone d'Oro:

"Per come ha finito la stagione sì, anche se preferisco darlo a un giocatore di movimento".

Tanti cambi in panchina in Serie A: quale l'allenatore nuovo tra le big che la intriga di più?

"Gasperini alla Roma, perché confrontarsi in una big, che ha anche tante pressioni, mi incuriosisce. Per me farà bene. E poi Tudor, perché una cosa è entrare in corsa e dare la scossa, un'altra partire dall'inizio. E alla Juve vuol dire lottare per vincere".