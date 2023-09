Giletti: “L’anno scorso il Napoli ha vinto lo Scudetto come una squadra del nord”

Il giornalista Massimo Giletti, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato del momento del Napoli

Il giornalista Massimo Giletti, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato del momento del Napoli dopo il pareggio degli azzurri a Bologna: “Il Napoli ha vinto lo Scudetto come una squadra del nord: con gestione e programmazione guidate da De Laurentiis. Non vorrei che però la squadra abbia esaurito la passione che si è vista l’anno scorso. Con il Bologna si poteva vincere ma non ho visto la stessa intensità”.