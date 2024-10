Gilmour felice della sua scelta: "Napoli anche oltre le mie aspettative, è incredibile!"

Nell'intervistato di ieri (qui la versioen integrale) ai canali ufficiali della nazionale scozzese, Billy Gilmour, ha parlato anche dell'addio alla Premier per iniziare l'esperienza napoletana

"La Premier League è sempre stato il sogno, ma quando è arrivata l'opportunità di andare fuori ho voluto confrontarmi con una nuova realtà. Le mie aspettative a Napoli sono state superate. Nelle prime due partite vedere tutti quei tifosi allo stadio e l'atmosfera incredibile che c'era in città è stato bellissimo. In campionato la partenza è stata super. Sto amando ogni momento in questa mia nuova esperienza, questa è una città straordinaria che vive di calcio. Anche in Scozia è così".