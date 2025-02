Gilmour o Billing? Conte ammette il dubbio: “Tecnica o fisicità? Ci penso da una settimana…”

Coefficiente di difficoltà elevato, senza Anguissa per sostituirlo servirà più tecnica di palleggio o fisicità? (riferimento a Gilmour o Billing, ndr) E' una delle domande poste ad Antonio Conte oggi in conferenza stampa alla vigilia della partita-Scudetto contro l'Inter. E l'allenatore azzurro spiega di non aver ancora preso una decisione definitiva:

"Bella domanda, è tutta la settimana che me la porto dietro (ride, ndr). Ho ancora 24 ore per decidere, ma è una domanda tecnica che fa piacere ricevere, sono specifiche. Tutte e due le cose potrebbero essere giuste, cercheremo di fare la scelta migliore vedendo i ragazzi, cercando di trovare sempre una soluzione agli infortuni che fanno parte del percorso. C'è chi sopperisce in maniera più facile, altri hanno più difficoltà, ma la soluzione bisogna trovarla, ci abbiamo lavorato e la vedrete domani".