Gilmour svela: "De Zerbi mi ha detto di godermi Napoli e il motivo per cui mi piacerà"

Nel corso della sua prima intervista da giocatore del Napoli, Billy Gilmour ha confessato di aver ricevuto una video-chiamata dal suo ex tecnico al Brighton Roberto De Zerbi: “E’ stato divertente. Quando ha saputo, mi ha chiamato su FaceTime. Mi ha detto di godermi l’esperienza perché Napoli è divertente come me, per cui mi piacerà”.