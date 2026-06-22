Malagò presidente FIGC, Mattei: "La politica sportiva conta più dei programmi..."

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Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio nel corso di Maracanà, per parlare dei temi del giorno. Di seguito le sue dichiarazioni.

Malagò è il nuovo Presidente Federale, con Mancini sempre più vicino al ritorno come ct. Che ne pensi?

"L'impressione che si ha è che la politica sportiva sia più importante del programma sportivo. Malagò è nato per fare il dirigente sportivo e continuerà su questo tipo di gestione, mentre Mancini, che di fronte al primo disastro sportivo lasciò la nave con tutto l'equipaggio a bordo, dovrebbe tornare come ct. Entrambi insomma si ritroverebbero sulle poltrone principali".

Che ne pensi della "ristrutturazione" societaria del Milan?

"lo di questa strategia capisco poco o niente. Il problema di fondo è che invece l'Inter vince da quando c'è Marotta, e che la Juventus ha vinto sempre quando c'era lui. Un timoniere in dirigenza rappresenta una figura importante. lo per esempio penso che in prospettiva la Juventus con Carnevali abbia fatto un ottimo acquisto".