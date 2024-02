Giordano: "Non mi è piaciuto come è stato trattato Mazzarri. Se è di famiglia non lo tratti così"

TuttoNapoli.net

“Quest’anno al Napoli c’è molta confusione in società a differenza dell’anno passato dove tutto era molto lineare. Sono però i calciatori i principali colpevoli della stagione deludente. Alla fine vanno loro in campo e quest’anno ci sono state pochissime prestazioni all’altezza di un calcio discreto. La colpa maggiore è loro al netto della confusione dirigenziale”. Parola di Bruno Giordano, l’ex bomber azzurro dello storico primo Scudetto 1987 scende in campo per Libero per analizzare l’ennesima rivoluzione del club partenopeo.

Ha fatto bene De Laurentiis a mandar via a Mazzarri a poche ore dalla sfida col Barça?

“Il trattamento all’uomo Mazzarri non mi è piaciuto affatto. Serviva più rispetto invece di tenerlo a bagnomaria domenica e lunedì. Se vuoi esonerarlo ok, ma devi farlo prima. Uno della famiglia come dice il presidente di Mazzarri non lo tratti così, lasciandolo in sospeso a guidare gli allenamenti mentre i dirigenti incontrano altri allenatori. È stata una mancanza di rispetto”.