Giordano sui tanti errori di Insigne dal dischetto: "Legati al contratto, era troppo motivato"

In questa stagione Lorenzo Insigne ha sbagliato più rigori in carriera, ben quattro, qual è il motivo? A rispondere al quesito, ai microfoni di Canale 21, è l’ex azzurro Bruno Giordano: “All’ultimo anno col Napoli vuoi lasciare un segno ancora più importante, forse il fatto di essere troppo motivato ti porta a battere qualche calcio di rigore senza quella famosa leggerezza. Credo che gli errori di Insigne siano legati più che altro al contratto. Poi incredibilmente quest’anno ha sbagliato tre dei quattro rigori tra Juve e Torino, forse in quella città c’è stato qualche spillone un po’ di troppo”.