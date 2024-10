Giordano: "Tra Milan, Inter e Atalanta, per il Napoli temo più la sfida contro Gasp"

vedi letture

"Gli azzurri devono fare sicuramente di più, Conte sa dove e può arrivare, con il suo modo di vedere il calcio".

“Il Napoli e l’Inter sono le principali sfidanti per il titolo, ma ci sono anche Milan e Juventus, anche se hanno problemi maggiori e di varia natura. I rossoneri – ha detto il giornalista della Gazzetta dello Sport Antonio Giordano a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - non hanno ancora capito che squadra sono, pur essendo un ottimo team. Ma ci sono delle fragilità che emergono. La Juventus senza Bremer ha perso il 33% di forza difensiva. Poi c’è l’Atalanta, che non elimino mai dalla contesa, ha un livello di calcio molto alto, Gasperini è un grande tecnico che riesce a far segnare e a migliorare chiunque. Da capire solo se riuscirà a gestire bene il doppio impegno. Il Napoli e l’Inter ce l’hanno dentro, perché sono le ultime due squadre ad aver vinto lo scudetto.

Gli azzurri devono fare sicuramente di più, Conte sa dove e può arrivare, con il suo modo di vedere il calcio. Dal week end ne esce meglio l’Inter, che ha vinto a Roma, ma tutte le squadre non sono ancora pienamente convincenti. Per il Napoli il tempo degli esami ci sarà dopo Lecce e vi dirò che tra Milan, Atalanta e Inter temo di più la sfida con gli orobici, anche perché si gioca alle 12.30. Da queste gare il Napoli avrà alcune risposte, non certo definitive perché sino a marzo credo che i verdetti non ci saranno ancora”.