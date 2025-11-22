Krol su Lang: “Parole sbagliate, deve far parlare il campo! Il Napoli non l’ha preso per cantare”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, l’ex difensore azzurro Ruud Krol ha parlato degli olandesi del Napoli: “Lang deve avere più convinzione, l’ho visto anche in nazionale che non ha tanta fiducia. Passa il pallone, ma lui è sempre stato forte nell’uno contro uno, non l’ho visto farglielo fare a Napoli. Per quanto riguarda Beukema, Bologna non è Napoli. Napoli richiede più classe, attenzione e concentrazione, ed è molto difficile. Entrambi stasera avranno l'occasione di giocare per dimostrare le loro qualità.

Qual è il rapporto col gol di Lang? Oltre all’assist può fare gol in ogni modo, da lontano, da vicino, ha bisogno di prendere fiducia in sé stesso. Come mai non è mai stato determinante finora? Per un attaccante che viene dal calcio olandese è sempre più difficile per integrarsi in una squadra italiana. Parla un'altra lingua, mangia altre cose, ha un altro sistema di gioco, ha una diversa preparazione fisica.

In ritiro ha creato aspettative troppo alte su di lui? Sì, perché non conosce la mentalità di Napoli. Non doveva fare quelle dichiarazioni, con la bocca è molto facile dire le cose. Lui deve parlare con le gambe in campo, perché per quella qualità il Napoli l’ha comprato. Non l’ha preso per fare musica e per ballare, ma per far ballare le gambe in campo perché il Napoli ha bisogno di questa qualità”.