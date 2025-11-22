Juve, Chiellini: "Ci aspettiamo tanto da Spalletti, sta iniziando a dare sempre di più il suo timbro"

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida esterna sul campo della Fiorentina valevole per la 12ª giornata di Serie A.

Senti ancora questa partita, avendola vissuta con entrambe le maglie?

"E' diverso viverla adesso. Ho anche segnato quando giocavo a Firenze e so cosa vuol dire per i fiorentini, così come per la Juventus. Partita bella e difficile".

Lo step in avanti deve arrivare dall'allenatore?

"Ci aspettiamo tanto da Spalletti. Ha avuto un po' di tempo per lavorare in queste due settimane e sta cominciando a dare sempre di più il suo timbro. Siamo contenti, ma è sempre il campo a parlare. La Fiorentina ha cambiato allenatore, conosco bene Vanoli e so cosa può dare".

State lavorando sui rinnovi, per esempio di Yildiz e Vlahovic?

"Kenan ha ancora tre anni e mezzo di contratto, siamo felici insieme e c'è la volontà di proseguire insieme. Dei rinnovi parleremo più avanti. Ci aspettiamo tanto in questa stagione e speriamo che possano fare quello che sanno".