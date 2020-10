Giuliani: "Protocollo non regge, ma è più facile dare la colpa al Napoli e ad ADL..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Fulvio Giuliani, giornalista di RTL 102.5: "Quando è esploso il caso Genoa si è trattato di un fatto nuovo, che avrebbe dovuto far riflettere il calcio. Ora tutti concordano sul fatto che il regolamento non garantisca il campionato. Non regge. Il problema è che si è scelto, per giorni, davanti a questo dato di fatto di dire che era colpa del Napoli e di De Laurentiis, che è il perfetto obiettivo perché lui fa di tutto per mettersi al centro delle polemiche. Addirittura il proprietario del Genoa si è lamentato: siamo alla follia. Se riusciamo, per una volta, a mettere da parte le pulsioni personali allora ne usciremo, altrimenti il sistema andrà giù da solo. Dopo le parole di Gravina ho capito che non ne saremmo usciti".

IPOTESI PLAYOFF - "Playoff e playout o bolla NBA? La bolla in quello stile non è praticabile in Italia, non sta in piedi. Il calcio non vuole i playoff perché ama ripetere sé stesso. Figuriamoci se i soggetti che non sono riusciti a gestire il rinvio di una partita riescano a gestire questa novità. A me i playoff piacciono ma vista la forza della tradizione nel nostro Paese non mi aspetto miracoli. Voto al mercato del Napoli? Direi 7,5. La perfezione non esiste, io speravo trattenere Koulibaly e quindi calcisticamente sono molto contento. Il vero danno economico è la mancata cessione di Milik, un vero buco nero e problema economico".