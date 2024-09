Giuntoli a Dazn: "Mercato Napoli senza precedenti, hanno investito su calciatori già fatti"

Le parole di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli. "Manna è stato importantissimo per me, mi ha introdotto nel mondo Juventus e per questo lo ringrazio molto. Scudetto? Onestamente se faccio una riflessione sulla loro squadra è una squadra molto esperta e collaudata, il Napoli ha fatto un mercato senza precedenti investendo su calciatori già fatti. Noi abbiamo fatto un mercato importante, c'è stata una rifondazione anche sulla filosofia di gioco. Vogliamo essere subito competitivi e ci proveremo con tutte le nostre forze".

C'è qualche sensazione positiva? "Siamo veramente un progetto giovane, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno. Siamo la Juventus ma è un percorso".