Giuntoli: "Callejon sta riflettendo. Milik? Sensazioni positive, ma senza testa giusta meglio che vada"

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è stato il protagonista della 12^ puntata de 'Il calciomercato che verrà' in onda su Sky Sport 24 (clicca qui per l'intervista integrale). Il ds si è soffermato sulla questione rinnovo di Jose Callejon e sul possibile addio di Milik: "Callejon ancora non ha deciso che fare. E' un professionista esemplare. Con lui non ci saranno problemi con lui, anche se dovesse andare via al termine della stagione"

MILIK - "La nostra volontà è di discutere il suo contratto. Ne stiamo parlando con i suoi agenti. Ho sensazioni positive. Parliamo di un ragazzo giovane che potrebbe avere mercato, se non rinnoverà lo metteremo in vendita. Per restare serve la giusta testa, altrimenti meglio che vada. Il Napoli andrà avanti con o senza Milik"