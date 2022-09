Gol annullato a Milik in Juve-Salernitana, Moggi: “Avrei fatto ricorso per ripetere la partita”

L’ex direttore sportivo di Napoli e Juve Luciano Moggi, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, è tornato su Juve-Salernitana

L’ex direttore sportivo di Napoli e Juve Luciano Moggi, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, è tornato su Juve-Salernitana e sulle polemiche in seguito al gol annullato a Milik: “Io avrei fatto un bel ricorso per far ripetere la partita perchè c’è un vizio tecnico dovuto al VAR che non ha convalidato la rete di Milik. La Juventus non giocò bene quella partita ma poi alla fine vinse e gli fu impedito per un errore tecnico, quindi senza dubbi avrei fatto ricorso. Nè Banti né Marcenaro sono stati allontanati perchè mancavano le immagini e quando mancano le immagini non si può annullare un gol”.