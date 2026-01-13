Gol annullato ad Hojlund, De Marco a Open VAR: "Decisione giusta"
in Napoli-Verona, la ricostruzione arbitrale: "L’immagine è stata giudicata chiara, c’è evidenza e oggettività"
Nel corso di 'Open VAR' su DAZN viene analizzato anche l'altro episodio arbitrale di Napoli-Verona, match della 19ª giornata di Serie A. Si tratta del gol annullato a Rasmus Hojlund per un tocco di mano ravvisato dal VAR. Commenta così l'ex arbitro Andrea De Marco: "Anche se si tocca involontariamente con la mano è giusto annullare. Fino a quando ci sarà la applicheremo”.
Sulle dichiarazioni della dirigenza del Napoli al termine della sfida col Verona: "A volte ci sono delle decisioni che sono considerate più lunghe del previsto. Bisogna sempre prendersi qualche attimo in più prima di prendere decisioni sbagliate”.
