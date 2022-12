Gravina e 6 club a casa Agnelli, Ziliani: "In un calcio serio la Procura Figc indaga il Pres. FIGC!"

Così il giornalista Paolo Ziliani in merito alla notizia scoperta dalle intercettazioni di una riunione ristretta a casa Agnelli.

"In un Paese serio, in un calcio serio, con una giustizia seria, la Procura FIGC apre un fascicolo su Gravina e gli chiede perchè ha partecipato col n. 1 della Lega a una riunione ristretta a casa Agnelli pur con molti illustri assenti, non informati, ad esempio il Napoli. O no?", così su twitter il giornalista ex Mediaset e del Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, in merito alla notizia scoperta dalle intercettazioni di una riunione ristretta a casa Agnelli.