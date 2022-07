Graziani a Kouly e Mertens: "Io firmerei subito a quei soldi, ora dimostrate l'amore!"

A parlare del Mundial '82 e non solo a TMW Radio è stato l'ex calciatore e tecnico Francesco Graziani.

Passati 40 anni ma ancora lo si ricorda ancora quell'evento:

"Ci sono tante generazioni ma in tanti non possono aver dimenticato quella vittoria meravigliosa. Incontriamo tanti giovani che sanno cosa ha significato":

Cosa rimprovera a chi racconta il calcio?

"Poco, io guardo più al passato. Tanti di quei canzonieri non ci sono più, raccontavano il calcio in un modo meraviglioso. C'è stata una generazione di cronisti che raccontavano il calcio all'interno di una favola. Oggi il calcio è cambiato, è più spettacolo ma anche molto meno qualità. Mancano i fantasisti, c'è fisico però. Eravamo più umani una volta, è un'esperienza di vita che i giocatori di oggi non si porteranno mai dietro".

Napoli, ADL ha fatto due offertone a Mertens e Koulibaly. Dovrebbero accettare per amore?

"Ora lo dimostrino. Se davvero ha offerto tutti quei soldi a Koulibaly per 5 anni ,aspettiamo la sua risposta. Io firmerei subito, si è integrato bene in quell'ambiente e quindi rifiuterei tutto e rimarrei. Ma voglio aspettare, perché di alcuni dirigenti del Napoli a volte non mi fido. Mertens anche si è integrato bene, io firmerei in bianco e poi darei la palla alla società. Il calciatore deve fare un passo verso la società e dirci se vale di più l'affetto o i soldi".