Graziani consiglia: "In campionato Napoli può perderle tutte! Pensi alla Champions"

Ciccio Graziani, ex attaccante e allenatore, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte: "La sconfitta col Milan possiamo tranquillamente catalogarla come un incidente di percorso molto salutare, la stagione non è finita, bisogna conquistare ancora tante cose. Il campionato è archiviato, il Napoli deve vincere solo tre, quattro partite, bisogna concentrarsi sulla Champions League. In campionato ha 16 punti di vantaggio, pure se le perde tutte il Napoli vince lo scudetto.