Graziani consiglia: "Napoli, cedi Simeone o Raspadori e prendi quest'attaccante"

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ranieri farà bene nell’immediato, è romanista, ha esperienza e carisma e i calciatori lo seguiranno in toto. Però gli allenatori non fanno goal, ma credo che la scossa sarebbe arrivata anche se fosse arrivato un altro allenatore. Il primo bilancio vero si deve fare alla fine del girone d’andata. Però è sempre meglio stare davanti che non guardare gli altri scappare. Lo dico da sempre, il Napoli se non arriva primo arriva secondo. Ha preso uno degli allenatori più forti al mondo, la squadra gioca bene e lo fa in un ambiente sano. Il Napoli lotterà fino alla fine per vincere lo scudetto e se sta davanti aumenta l’autostima. Lukaku? Non è un problema, la presenza c’è sempre anche se è poco produttivo e sta poco bene. Si deve sveltire un po’, ma con Conte succederà. Il problema è che non c’è nessuno dietro di lui.

Se il Napoli cedesse uno tra Raspadori e Simeone e arrivasse uno che possa sostituire Lukaku allora il discorso è diverso. Bonny ha grandi qualità tecniche, poi sa fare anche goal. Poi c’è Davis dell’Udinese che pure mi piace. Non c’è nessuno dietro Lukaku che possa aiutare questo attacco, nè Simeone e nè Raspadori sarebbero in grado di sostituirlo. Il Kean di oggi a Firenze non è quello della Juventus. Raspadori? Se va a giocare è meglio per lui perchè tornerebbe a divertirsi. Il Napoli deve prendere un attaccante forte a gennaio, che possa giocare insieme a Lukaku o che possa sostituirlo”.