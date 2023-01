Graziani: “Ho l’impressione che a giugno vedremo sfilare in città un pullman azzurro…”

L'ex campione del mondo Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Televomero nel corso della trasmissione ‘Il bello del calcio’

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex campione del mondo Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Televomero nel corso della trasmissione ‘Il bello del calcio’: “Se oggi pensi al Napoli, pensi alla gioia e al divertimento. Quando si vede giocare il Napoli sia gode, è una squadra che gioca benissimo e ha una grande identità.

Salernitana-Napoli? In Serie A non ci sono risultati scontati, ma non credo che gli azzurri sottovaluteranno l’avversario nonostante il cambio allenatore. Mi chiedo chi potrà fermare la corsa Scudetto degli azzurri, in questo momento avanti sia per classifica e gioco. Ho l’impressione che a giugno vedremo sfilare in città un pullman azzurro.