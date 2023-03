Graziani: “Il Napoli è una macchina perfetta. Vi svelo un retroscena su Kvaratskhelia”

Ciccio Graziani, ex giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante “La Città del Pallone”

Ciccio Graziani, ex giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante “La Città del Pallone”: “Non posso dire chi è meglio tra me e Osimhen, abbiamo giocato in epoche diverse, mi chiamavano testina d’oro per i gol di testa, posso dire che non ero male. Osimhen mi piace tantissimo. Ricordo che quest’anno a Dimaro Giuntoli mi ha chiesto un parere su Kvara. Mi sono bastati due giorni per capire il suo grande livello. Il Napoli è una macchina perfetta: giocatori e allenatori sono incredibili. Sorteggio Champions? Il Napoli può passare il turno, ma non perdete il rispetto per gli avversari perché può succedere di tutto”.