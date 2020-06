Graziani: "Milik una riserva, al Napoli serve un altro attaccante. Su Petagna..."

Francesco Graziani, ex campione del mondo e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Milik è la riserva di Mertens, che ormai è un centravanti. Petagna? Un conto è giocare a Ferrara, un conto è giocare a Napoli. Per cui il Napoli un attaccante deve assolutamente prenderlo. Immobile? Il massimo riesce ad esprimerlo alla Lazio, anche in nazionale non fa benissimo. Se si dovessse andare a prendere un calciatore di quel livello, all'interno della struttura tattica del Napoli, ne vedremmo delle belle. Mertens-Insigne-Immobile sarebbe un bel tridente".