Graziani svela: "Ho telefonato ad Ancelotti, è carico e convinto che la situazione migliorerà"

Francesco Graziani, allenatore ed ex attaccante, amico di Carlo Ancelotti, ha rivelato - tra le altre cose - di una telefonata con l'allenatore azzurro, nell'intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Al Napoli manca equilibrio, ma credo che con il parco attaccanti a disposizione di Ancelotti non sia necessario prendere anche Ibrahimovic. Il Napoli è messo veramente bene, al di là del fatto che fin qui si stanno avendo problemi a concretizzare le tante palle gol create. La squadra ha tutto per riprendersi da questo momento negativo.

Ancelotti? Tre giorni fa ci ho parlato e l'ho sentito carico, motivato, sicuro e convinto che la situazione migliorerà. Lui è stra-convinto che i calciatori a sua disposizione sono di primissimo livello. Io pensavo di dovergli fare coraggio, me l'aspettavo giù di morale, invece non è stato così e questo è un bel segnale per il Napoli".