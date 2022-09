Gregucci: "Kim e Kvara non sono scommesse, ma attenti alle montagne russe"

"Lo scouting ha fatto un lavoro di grandissima qualità, ma i mugugni in estate c’erano".

L'allenatore Angelo Gregucci ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Il Napoli ha cambiato pelle, sono andati via giocatori importanti. Lorenzo Insigne è Napoli. Lo scouting ha fatto un lavoro di grandissima qualità, ma i mugugni in estate c’erano. Questa squadra è diventata molto competitiva. Ho visto la partita contro la Lazio all’Olimpico e la prestazione è stata importante. Stesso discorso con il Liverpool. Aspetterei per un giudizio definitivo, ma questa società ha fatto investimenti importanti. C’è grande competenza: Kim e Kvaratskhelia si stanno dimostrando subito pronti, non sono delle scommesse. Ora bisogna stare attenti alle montagne russe che spesso a Napoli sono la regola. Ci vuole equilibrio”.