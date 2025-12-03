Griglia Scudetto? Del Genio: "La mia prima favorita non è il Napoli e vi spiego perché"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio commentando i pronostici legati alla lotta scudetto: "40% Inter, 30% Napoli e l'altro 30% lo dividiamo tra Milan, Roma e magari anche la Juventus. Ma alla fine come fai a dirlo? Dipende anche dagli infortuni e da quanto le squadre italiane andranno avanti in Champions. Il Napoli con l'impegno europeo forse qualche punto l'ha perso, così come l'Inter lo scorso anno quando ad un certo punto ha affrontato Bayern e Barcellona. Quindi bisognerebbe fare una previsione più ampia. Invece le mie impressioni sono nette perché credo che l'organico dell'Inter sia leggermente superiore".

