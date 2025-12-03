Mercato in uscita, Chiariello: "Al massimo può esserci solo una partenza"

Mercato in uscita, Chiariello: "Al massimo può esserci solo una partenza"
Oggi alle 17:10Le Interviste
di Fabio Tarantino

Umberto Chiariello in diretta su Radio Crc ha parlato del prossimo mercato di gennaio rispondendo alle domande degli ascoltatori in diretta questa mattina: "Olivera via? Ma assolutamente no, non è in partenza. In difesa nessuno è in partenza, al massimo si può pensare di far fare esperienza a Marianucci. L'unico che veerramente potrebbe partire può essere Lucca se Lukaku avrà recuperato al cento per cento, così come Vergara e Ambrosino per trovare spazio altrove dopo aver fatto esperienza con i big. Per il resto, chi va via? Nessuno".

E' nata Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in qualsiasi momento in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche comodamente sulle Smart Tv Android.