Mercato in uscita, Chiariello: "Al massimo può esserci solo una partenza"
Umberto Chiariello in diretta su Radio Crc ha parlato del prossimo mercato di gennaio rispondendo alle domande degli ascoltatori in diretta questa mattina: "Olivera via? Ma assolutamente no, non è in partenza. In difesa nessuno è in partenza, al massimo si può pensare di far fare esperienza a Marianucci. L'unico che veerramente potrebbe partire può essere Lucca se Lukaku avrà recuperato al cento per cento, così come Vergara e Ambrosino per trovare spazio altrove dopo aver fatto esperienza con i big. Per il resto, chi va via? Nessuno".
E' nata Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in qualsiasi momento in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche comodamente sulle Smart Tv Android.
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro