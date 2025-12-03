Ranocchia: "Scudetto? Inter più attrezzate di tutti e ha la miglior difesa"
Andrea Ranocchia, ex difensore e capitano dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, a margine della presentazione del nuovo album Calciatori Panini: "Sono nato nel momento del calcio degli anni '90 e 2000, ho iniziato ad appassionarmi all'album da piccolissimo. Avevo 4 sogni: giocare in Nazionale, giocare in Serie A, vincere uno Scudetto e auto-attaccarmi la figurina. Ho raggiunto tutti gli obiettivi (ride, ndr)".
Chi è la favorita per vincere la Serie A?
"Il campionato è molto aperto, ci sono 4-5 squadre che se la giocheranno fino alla fine. L'Inter è un po' più attrezzata delle altre, ma anche il Napoli è a quel livello li. II Milan è avvantaggiato perché avere una competizione in meno inciderà alla lunga, ma dipenderà da infortuni, momenti della stagione... Speriamo sia un torneo che ci faccia appassionare".
Chi ha la migliore difesa della Serie A?
"Se parliamo di individualità come l'Inter non c'è nessuno, ha due squadre che sono allo stesso livello, poi come aspetto difensivo è un altro discorso".
