Roma-Napoli, Caressa: "Gasperini ne ha tolto uno per disperazione"

Fabio Caressa sul suo canale Youtube è tornato a parlare di Roma-Napoli elogiando la prova degli azzurri e parlando anche delle difficoltà della squadra di Gasperini: "Lang ha dato una risposta straordinaria in queste tre partite. Conte ha saputo sfruttare tutta la rosa, come fosse andato in miniera a cercare soluzioni nuove. Ora il Napoli è solidissimo. Buongiorno è stato perfetto su Soulé che praticamente non si è visto. Ma chi ha visto la partita si è accorto che Buongiorno accompagnava Soulé non permettendogli di raggiungere la sua fascia dove rientra e tira col sinistra dentro il campo. Però avrete notato anche che c'era il raddoppio.

La partita è stata preparata alla grande. Nel primo tempo il Napoli aveva un'intensità superiore rispetto alla Roma, che ha pagato la coppa. Ma la Roma quando incontra una squadra ordinata come il Napoli, che lascia pochi spazi, senza il guizzo di Soulé fa fatica e davanti non ha nessuno. Ferguson è stato tolto per disperazione, forse è stata la sua ultima possibilità. Dybala ha giocato solo una palla buona".