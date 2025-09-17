Guardiola su De Bruyne: "Bello rivederlo. Mai avuto dubbi sull'impatto in A"

Parole al miele di Pep Guardiola per il suo ex pupillo, De Bruyne, che domani sfiderà il City per la prima volta in carriera da ex. Queste le parole del tecnico dei Citizens in conferenza stampa prima del match di domani all'Etihad per l'esordio delle due squadre nella fase campionato della Champions League.

Guardiola su Kevin De Bruyne che torna a Manchester e l'adattamento in Serie A: "Certo, non vedo l'ora di vederlo dopo la partita. E' bello rivederlo qui. I giocatori di quel livello poi si adattano così rapidamente e non hanno bisogno di molto tempo".

A Sky Sport sempre su Kdb ha aggiunto: "De Bruyne, ma prima dobbiamo stare molto attenti. Conosciamo le sue capacità e qualità decisiva nell’ultimo terzo di campo. Conte è molto bravo, la sua impronta è molto forte. Ha fatto bene ovunque".