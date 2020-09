Guido Clemente di San Luca a TN: "Ripensamento su Callejon sarebbe grande notizia. Unica falla in mediana"

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo, Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha scritto per Tuttonapoli un editoriale analizzando le strategie di mercato del club.

"Ho letto che forse ci sarebbe un ripensamento su Callejon. Penso che se fosse vero sarebbe una grande notizia. Ove ciò non fosse, propongo un ulteriore elemento di riflessione: perché non tenere Malcuit come esterno di destra offensivo, lasciando dietro Hysaj e Di Lorenzo? Una rosa come quella che illustro a seguire mi parrebbe tuttaltro che deficitaria.

Dando via Ounas e Younes – oltre che ovviamente Llorente e Milik – si lascerebbe l’attacco così composto: a destra, Politano e Malcuit, a sinistra Insigne e Lozano, al centro Mertens, Petagna e Osimhen. Mica da buttar via!

Il vero problema sta a centrocampo: oltre ai 5 (Ruiz, Zielinski, Demme, Lobotka ed Elmas) ci vuole un interdittore, specialmente per la variante 4-2-3-1 (come ha fatto chiaramente intendere Gattuso inserendo lì Luperto contro il Pescara): se non si può prendere Veretout, non sarebbe male Nandez del Cagliari.

Infine, in difesa: Hysaj e Di Lorenzo a destra; Rui e Ghoulam (o un giovane forte di quelli di cui si discute, ove partisse l’algerino) a sinistra; Manolas, Maksimovic, Rahmani ed eventualmente Papastathopoulos se partisse Kouly. Sono convinto che una rosa siffatta nelle capaci mani di Ringhio potrebbe dare belle soddisfazioni!"