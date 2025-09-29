Gutierrez: "Ci abbiamo provato fino alla fine! Fatta fatica nella pressione...
Il terzino sinistro del Napoli, Miguel Gutierrez, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-1 subita in casa del Milan: "Abbiamo provato fino alla fine a riprendere la partita, anche se non abbiamo iniziato bene nel ritmo e nella pressione facendo fatica. Per questo poi siamo andati in svantaggio".
