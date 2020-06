Hamsik: "Complimenti alla squadra per la vittoria in Coppa Italia, sempre forza Napoli!"

"Volevo complimentarmi con la squadra per la bellissima vittoria di ieri sera. Un saluto a tutti e sempre forza Napoli". Lo ha detto Marek Hamsik, ex capitano azzurro, in un video messaggio rivolto alla redazione di Fanpage. Hamsik, che oggi gioca in Cina, ha seguito con affetto il trionfo degli azzurri e, ancora una volta, ha fatto sentire la propria vicinanza a ex compagni e ai suoi tifosi che ricorda sempre con amore.