Hamsik esalta Ancelotti: "Rapporto spettacolare, un uomo eccezionale! Rapporto con gruppo incredibile"

L'ex capitano del Napoli, Marek Hamsik, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS in cui ha parlato del suo rapporto con Ancelotti, elogiandolo: "Ancelotti? Con lui ho avuto un rapporto spettacolare. E' un uomo eccezionale, gestisce il gruppo in modo incredibile, è sempre positivo. Mi è piaciuto lavorare con lui per sei mesi".