Hamsik incredulo: "Come si può non fischiare quel rigore! Mertens e Callejon in Cina? Gli ho raccontato..."

"Ma come si fa a non dare un rigore come quello dell’altra sera? E’ pazzesco". Parole di Marek Hamsik, presente al San Paolo per la sfida all'Atalanta, che parla ai microfoni del Corriere dello Sport dell'episodio più discusso: "Si vedeva dalla tribuna che Kjaer, perso il contatto con la traiettoria del pallone, ha cercato quello con Llorente. E la mano dell’attaccante punta a difendersi. E a cosa serve il Var? Ce l’hai, vallo a vedere: otto minuti persi inutilmente, in polemiche".

A Mertens ha spiegato la Cina? (sorriso): "Gli ho raccontato della mia esperienza, tutto qua".

Callejon la raggiungerà... (risorride): "Allora lei è un pezzo avanti a me".