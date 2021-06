Hamsik: "L'Italia mi ha impressionato. Con Insigne gli azzurri sono in buone mani"

Nel corso di una lunga intervista rilasciata ad As il capitano slovacco Marek Hamsik ha lodato l'Italia, la squadra che più lo ha impressionato nell'Europeo finora: "Nessuno gioca e vince come loro, rendono tutto molto facile. Ora hanno le partite più dure, ma spero che vadano lontano. Il mio amico Insigne ha avuto una stagione incredibile, è un talento naturale. Gli ho detto che, con lui, la numero 10 è in buone mani".