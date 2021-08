Honved, l'amministratore su Machach: “Ha esperienza e può fare tanti ruoli"

Gábor Kun, amministratore delegato del Budapest Honvéd FC, nuova squadra di Zinedine Machach, ha commentato l'acquisto del francese: “Con l’acquisto di Zinédine Machach abbiamo preso un giocatore che può essere schierato in qualsiasi posizione a centrocampo, anche da esterno. Si tratta di un giocatore dinamico, con ottime prestazioni e con esperienza sia in Olanda che in Francia di primo livello".